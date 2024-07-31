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Spot elektrik piyasasında işlem hacmi 1,89 milyar lira

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 9,2 artarak 1 milyar 891 milyon 579 bin 46 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin lira, en düşük 07.00'de 1749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

AA
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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 619 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 639 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.