Spot elektrik piyasasında işlem hacmi 1,89 milyar lira

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 619 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 639 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.