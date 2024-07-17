Spot elektrik piyasasında işlem hacmi yüzde 3,6 arttı

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00 ve 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük 06.00'da 1500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 709 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 729 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.