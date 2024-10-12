Spot piyasada doğal gaz fiyatları (12 Ekim 2024)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 986 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 573 bin 562 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 670 bin 205 lira olarak açıklanmıştı.

Türkiye'ye dün 130 milyon 977 bin 650 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 130 milyon 842 bin 255 metreküp olarak kayıtlara geçti.