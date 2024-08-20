Spot piyasada doğal gaz fiyatları (20 Ağustos 2024)

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 290 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 120 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 197 bin 160 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 137 milyon 283 bin 933 metreküp olarak kayıtlara geçti.