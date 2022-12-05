Spot piyasada doğal gaz fiyatları açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 939 bin 100 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 6 milyon 371 bin 499 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 727 lira 54 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 323 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 319 lira 37 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 135 lira 71 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 130 milyon 612 bin 540 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 964 bin 606 metreküp olarak kayıtlara geçti.