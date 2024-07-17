Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 296 lira 44 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 620 bin metreküp oldu.

Türkiye'ye dün 112 milyon 523 bin 912 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 113 milyon 464 bin 697 metreküp olarak kayıtlara geçti.