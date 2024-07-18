Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 980 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 934 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 49 bin 92 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 137 milyon 106 bin 399 metreküp olarak kayıtlara geçti.