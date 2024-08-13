Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 434 bin 100 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 243 bin 250 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 787 lira 98 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 547 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 377 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 198 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 624 bin 750 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 118 milyon 286 bin 765 metreküp olarak kayıtlara geçti.