Spot piyasada elektrik fiyatları (14 Ağustos 2024)
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 4,53 azalarak 1 milyar 830 milyon 445 bin 610 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin lira, en düşük saat 07.00'de 1851 lira 29 kuruş olarak tespit edildi.
AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 622 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 639 lira 34 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 147 lira 98 kuruş olarak belirlendi.