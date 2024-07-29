Spot piyasada elektrik fiyatları (29 Temmuz 2024)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1750 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 577 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 584 lira 86 kuruş oldu.