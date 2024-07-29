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Spot piyasada elektrik fiyatları (29 Temmuz 2024)

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,1 artarak 1 milyar 825 milyon 12 bin 945 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00 ve 19.00 ila 21.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 12.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

AA
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1750 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 577 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 584 lira 86 kuruş oldu.

 