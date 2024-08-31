Spot piyasada elektrik fiyatları (31 Ağustos 2024)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 397 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 413 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.