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Spot piyasada elektrik fiyatları (31 Ağustos 2024)

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 10,4 azalarak 1 milyar 411 milyon 947 bin 718 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 397 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 413 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.