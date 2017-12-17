Spot piyasada elektrik fiyatları azaldı

17 Aralık 2017

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya kıyasla yüzde 1,07 azaldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 413 milyon 135 bin 990 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 1,07 azalarak 157,89 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 15 Aralık'ta 206,35 lira ve en düşük 16 Aralık'ta 80 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 136,21 lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA