Spot piyasada elektrik fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00 ve 17.00-22.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük 07.00'de 1474 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 646 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 679 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1050 lira olarak belirlendi.