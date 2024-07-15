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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,3 artarak 1 milyar 810 milyon 805 bin 451 lira oldu. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı 16 Temmuz için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1474 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

AA
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00 ve 17.00-22.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük 07.00'de 1474 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 646 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 679 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1050 lira olarak belirlendi.