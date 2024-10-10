  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?
Takip Et

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu?

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,4 azalarak 1 milyar 469 milyon 252 bin 657 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 479 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 493 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.