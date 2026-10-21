Starbucks'ta alışkanlıkları değiştirecek karar: Yeni kural duyuruldu

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Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Çin'deki mağazalarında müşteri kullanımına ilişkin kuralları değiştiriyor. Şirket, 22 Ekim'den itibaren ülke genelindeki şubelerinde oturma alanlarını yalnızca alışveriş yapan müşterilerin kullanımına açacak. Böylece herhangi bir ürün satın almadan mağazalarda oturma uygulaması sona erecek.

Tüm şubelerde geçerli olacak

Çin merkezli The Paper'ın şirket kaynaklarına dayandırdığı habere göre yeni kural, Çin'deki bütün Starbucks mağazalarında uygulanacak.

Kahve zinciri, değişiklik öncesinde müşterileri bilgilendirmek amacıyla mağazalarına duyurular yerleştirmeye başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte oturma alanlarını kullanmak isteyenlerin öncelikle bir ürün satın alması gerekecek.

Karar yeniden yapılanma sürecinde geldi

Starbucks'ın yeni uygulaması, şirketin Çin pazarında artan rekabetle mücadele ettiği bir döneme denk geldi. Çin, Starbucks'ın en önemli uluslararası pazarları arasında yer alırken yerel kahve zincirlerinin yükselişi şirket üzerindeki baskıyı artırdı. Rekabet karşısında Çin operasyonlarını yeniden yapılandırmaya yönelen Starbucks, mağaza kullanımına ilişkin kurallarını da değiştiriyor.