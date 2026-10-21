Starbucks'ta alışkanlıkları değiştirecek karar: Yeni kural duyuruldu
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, müşterilerini yakından ilgilendiren yeni bir karar aldı. Çin'deki tüm şubelerde 22 Ekim'den itibaren oturma alanlarını kullanmak isteyen müşterilerin alışveriş yapması zorunlu olacak. Yeni uygulama, şirketin ülkede artan rekabet karşısında yeniden yapılanmaya gittiği dönemde hayata geçiriliyor.
Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Çin'deki mağazalarında müşteri kullanımına ilişkin kuralları değiştiriyor. Şirket, 22 Ekim'den itibaren ülke genelindeki şubelerinde oturma alanlarını yalnızca alışveriş yapan müşterilerin kullanımına açacak. Böylece herhangi bir ürün satın almadan mağazalarda oturma uygulaması sona erecek.
Tüm şubelerde geçerli olacak
Çin merkezli The Paper'ın şirket kaynaklarına dayandırdığı habere göre yeni kural, Çin'deki bütün Starbucks mağazalarında uygulanacak.
Kahve zinciri, değişiklik öncesinde müşterileri bilgilendirmek amacıyla mağazalarına duyurular yerleştirmeye başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte oturma alanlarını kullanmak isteyenlerin öncelikle bir ürün satın alması gerekecek.
Karar yeniden yapılanma sürecinde geldi
Starbucks'ın yeni uygulaması, şirketin Çin pazarında artan rekabetle mücadele ettiği bir döneme denk geldi. Çin, Starbucks'ın en önemli uluslararası pazarları arasında yer alırken yerel kahve zincirlerinin yükselişi şirket üzerindeki baskıyı artırdı. Rekabet karşısında Çin operasyonlarını yeniden yapılandırmaya yönelen Starbucks, mağaza kullanımına ilişkin kurallarını da değiştiriyor.