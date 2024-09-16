Stellantis, AB'nin 2025 CO2 emisyon hedefinde ertelemeye karşı çıkıyor

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden Stellantis NV, Avrupa Birliği'nin (AB) 2025 yılında devreye girecek CO2 emisyon hedeflerinde herhangi bir erteleme yapılmasına karşı olduğunu açıkladı. Şirketin CEO'su Carlos Tavares, Agence-France Presse'e verdiği demeçte, "Kuralları şimdi değiştirmek gerçeküstü olur" ifadelerini kullandı.

Stellantis'in bir sözcüsü de mevcut düzenlemelerin korunmasını destekleyen bir açıklama yaparak, tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmeleri için devlet sübvansiyonlarının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Tavares, otomobil sektörünün kuralları uzun zamandır bildiğini ve bu süre zarfında hazırlanma fırsatı bulduğunu belirterek, "Şimdi bir yarış yapmanın zamanı geldi" dedi.

Ayrıca Stellantis’in, elektrikli araçların piyasaya sürülmesi için gerekli adımları attığını ve bu konuda hazırlıklarını tamamladığını da ekledi.

Öte yandan, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB’nin 2025'te yürürlüğe girecek olan emisyon hedeflerinin iki yıl ertelenmesi için bir teklif hazırladı.

ACEA Başkanı ve Renault SA İcra Kurulu Başkanı Luca de Meo, kurallar konusunda daha fazla esneklik talep ederken, ACEA yaptığı açıklamada, "Avrupa otomotiv endüstrisinin elektrifikasyona milyarlarca yatırım yaptığını, ancak bu geçiş için gerekli diğer unsurların tam anlamıyla yerinde olmadığını" belirtti.