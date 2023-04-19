Stratejik iş modelleriyle Afrika’da olmanın zamanı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kasımoğlu, özellikle son dönemde birçok pazarını Uzakdoğu’ya kaptıran Türk firmalarının stratejik işbirlikleriyle Çin gibi ülkelerden Afrika’da pay alabileceğine dikkat çekti. Pazara ilk girenin her zaman büyük bir avantaj elde edeceğini söyleyen Prof. Dr. Kasımoğlu, “3 yıl sonra Afrika'ya gireceğim dediğinizde giriş maliyetleri çok daha yüksek olacak. Şimdi tam zamanı” dedi.

HBS Mimarlık tarafından İstanbul’da düzenlenen “Hedef Afrika/Kıtalararası İşbirliği Fuarı ve B2B Konferansı”nın Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Kasımoğlu, büyüyen Afrika pazarında olmanın püf noktalarını DÜNYA’ya değerlendirdi. 16 Afrika ülkesinden 500 iş insanının 29-30 Nisan tarihlerinde İstanbul’da olacağını açıklayan Kasımoğlu, heyetin Türkiye’de 25 farklı sektörden bin üreticiyle bir araya geleceğini kaydetti.

“Afrika gibi büyük bir pazarda Türk firmalarının kaslarını geliştirmek için yola çıktık” diyen Kasımoğlu, Afrika ve Türkiye arasında özellikleri KOBİ düzeyinde stratejik iş ilişkileri geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Etkinlikte 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB destekleri ile düzenlenecek fuara katılan firmalar, stand ve B2B alanı için ödedikleri tutarın yüzde 60’ına yakınını bu destek kapsamında geri alacaklar. Fuara toplam 500 firma katılacak. Bu firmaların 100’ü stand açacak, 400 firma ise B2B alanında yer alacak.

Öğrenciler köprü olacak

Afrikalılar’ın da ticaret yaptıkları insanlara güvenmek istediğini dile getiren Prof. Dr. Kasımoğlu, şunları söyledi: “Sadece fuarda olmak yetmez. B2B görüşmeler çok önemli. Özellikle Türkiye’de öğrenim gören Afrikalı öğrenciler köprü olacak.”

Bu görüşmelerin sürdürülebilirliğinin önemine işaret eden Kasımoğlu, sürecin takibi için dijital bir platform oluşturulduğunu da açıkladı. Platform üzerinden mal alım-satımı yapmak isteyen firmaların canlı toplantılar yapacağını kaydeden Kasımoğlu, şirketlerin iş koluna göre sınıflandırılıp kayıt altına alınacağını belirtti.

Güçlü konsorsiyumlar gerekiyor

Amacın dış ticaretle başlayan ilişkileri kalıcı bir yapıya dönüştürmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kasımoğlu, şirketler arasında satın alma, birleşme aksiyonlarını tetiklemek istediklerini kaydetti. Kasımoğlu’na göre, bölgede iş yapmak için güçlü konsorsiyumlara ihtiyaç var.

Kasımoğlu, “Örneğin büyük fırsat barındıran maden endüstrisi gibi alanlarda yüksek maliyetlerle girmek yerine var olan Fransa, İngiltere gibi paydaşlarla orada olmak hem süreci hızlandır hem de riskleri de azaltır” dedi.

Bu ülkelere daha dikkatli ve daha stratejik iş modelleriyle girmek gerektiğini vurgulayan Kasımoğlu, bölgede fırsat barındıran iş alanlarını finans, tekstil-moda, turizm, sağlık turizmi, madencilik, inşaat gibi geniş bir yelpaze olarak değerlendirdi.

Ödeme için finans altyapısı

Öte yandan Afrika’da iş yapmanın en önemli sıkıntısı olarak ortaya çıkan ödeme sorunlarıyla ilgili de adımlar atıldığını açıklayan Prof. Dr. Murat Kasımoğlu, şu bilgileri verdi: “Hem Türk şirketi, hem de Afrikalı şirketler arasında ödeme araçları, finansal ilişkilerin profesyonel ve düzgün bir şekilde kurgulanmasına dönük destek vermeye çalışıyoruz.

Birkaç bankayla görüşmemiz var. Türk şirketlerinin bu konudaki risklerini belli bir oranda koruyan bir yapı için iyi bir finans ekibi var. Aynı zamanda ticaret finansmanı üzerinde de çalışıyoruz. Afrika'yı bilen, özellikle Fransız ve Afrikalı bankalarla güçlü ilişkileri ve ağı olan uzmanları da zirveye davet ettik.”

Depremzede firmalar ücretsiz katılacak

Etkinlikte, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde 11 ili vuran deprem felaketinden zarar gören üretici firmalar ve bölgeye yönelik olarak ise Deprem Destek Platformu oluşturuldu. İlk etapta depremden en çok etkilenen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’taki toplam 100 üretici etkinlik için İstanbul’a gelecek.

Bu üreticilerin ulaşımından konaklamasına, fuara katılımından B2B alanlarında yer almasına kadar tüm masrafları organizasyon tarafından karşılanıyor. Fuarda hedeflenen 100 milyon dolarlık ihracatın en az 20 milyon dolarlık kısmının deprem bölgelerinden yapılması amaçlanıyor.

Afrika’da potansiyel barındıran sektörler

Madencilik Tekstil-konfeksiyon İnşaat ve alt yapı İnşaat malzemeleri Mobilya Konteyner ve modüler yapı gereçleri Turizm Park bahçe, peyzaj