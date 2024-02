SuperFresh, ANFAŞ’ta yeni lezzetlerini şeflerle buluşturdu

70’in üzerinde ülkeden 50 binden fazla gastronomi profesyonelini buluşturan fuar, 6-9 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti. EDT kanalında patates, sebze, meyve, donuk unlu mamuller, pizza, ton balığı ve konserve kategorilerinde geniş ürün çeşitliliğine sahip olan Kerevitaş, ANFAŞ’ta SuperFresh markasıyla yer aldı. “Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı” iş modeliyle sürdürülebilirlik odağında çalışmalar yapan SuperFresh, fuar ziyaretçilerine dondurulmuş gıda konusundaki farkındalık çalışmalarını anlattı ve ziyaretçileri yeni lezzetleriyle buluşturdu.

Donuk Fırıncılık şirketini bünyesine kattı

Türkiye’de ve bölgemizde EDT pazarının her geçen gün daha da büyüdüğünü ve çeşitlendiğini belirten Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, “Pazarın hareketliliğini çok yakından takip ediyor ve inovasyonu odağımıza alarak sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda stratejik kanal-kategori bakış açımız doğrultusunda farklı ihtiyaçlara cevap veren ürün portföyümüzü her geçen gün geliştiriyor ve inovatif ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. EDT kanalında 2023’te dondurulmuş unlu mamuller alanında lider Donuk Fırıncılık şirketini bünyemize kattık. Bu yıl SuperFresh markamızla katıldığımız fuara, sektör paydaşlarımızla ortak bir sinerji oluşturmak adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz" dedi. Dondurulmuş gıdanın, lezzetli ürünleri tüketiciyle buluşturmanın yanı sıra gıda israfının önlenmesi ve sürdürebilir tarım için önemli olduğuna dikkat çeken Kerevitaş CMO’su Gülizar Öcal Doğan, “ Marka olarak yaptığımız öncü çalışmalar, ev dışı tüketim noktaları ile katma değerli iş birliklerimiz ve yeni lezzetlerimiz ünlü şeflerden tam not aldı. Sürdürülebilir tarım adına Tarım ve Orman Bakanlığı ile başlattığımız Tarımın Kadın Yıldızları projemiz ile bu alanda kadın istihdamının önemine de vurgu yapıyoruz. Projesi kapsamında, 3 yılda desteklenen kadın çiftçi oranını yüzde 100 artırma hedefine 1 yılda ulaştı. Projemiz geçen yıl ulusal ve uluslararası 7 ödü aldı” diye konuştu. Türkiye’de her yıl 18 milyona yakın hanede, yaklaşık 75 milyon tabakla sofralara ulaştıklarını aktaran Doğan, SuperFresh’in yüzde 42 pazar payı ve yüzde 100 marka bilinirliği ile dondurulmuş gıda pazarda önde geldiğini söyledi.

Donuk ürün pazarı tonajda her yıl % 10 büyüyor

Kerevitaş tüm faaliyetlerini Yıldız Holding’in “İsrafsız Şirket” çalışma modeli çerçevesinde ve “Bu Dünya Bizim” yaklaşımıyla yürüttüğünü kaydeden Doğan, ‘’Dünya genelinde üretilen her 100 kilo sebzenin 67 kilosunun tarımsal faaliyetler, lojistik ve ürün işleme nedeniyle gıda atığına dönüşürken, sadece 33 kilosunun tüketiciye ulaşabiliyor. SuperFresh, ‘Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı’ iş modeliyle 100 kg sebzenin tam 94 kilosunu tüketicilere ulaştırarak gıda israfıyla mücadele ediyoruz. Türkiye’de donuk ürün pazarı tonaj olarak her yıl yüzde 10 büyüme gösteriyor’’ dedi.