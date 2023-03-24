Sürdürülebilir çözümlerle yüzde 70 enerji verimliliği

Bu alanda sunduğu çözümlerle hem sanayi kuruluşlarını hem de ticari binaları enerji bağımlılığından kurtaran Enspire, enerji giderlerinde yüzde 70 enerji verimliliği elde etmeyi sağlıyor. Enspire olarak hayata geçirdiğimiz enerji dönüşümü projelerini, binaları yıkarak baştan inşa edilmesi gibi yüksek maliyetli uygulamalar yerine çatı üstü çözümlerle gerçekleştirdiklerini belirten Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, “Özellikle yüzde 100 yenilenebilir çatı üstü güneş enerjisi sistemimizle yüksek faturaların ve elektrik kesintilerinin önüne geçiyoruz. Sanayi kuruluşları ve diğer işyerleri için kullanım planına göre projeler hazırlayarak verimli bir tüketim elde etmelerini sağlıyoruz. Böylece yenilenebilir enerji kaynaklarını müşterilerimiz için avantaja çevirerek enerji giderlerinde yüzde 70’e varan tasarruf imkânı sağlıyoruz” dedi.