Sürdürülebilirlik riskleri alışveriş tercihini etkiledi

Araştırmaya göre, iş yerlerinin yarısından fazlası alışverişlerinde çevre dostu ürünler için daha fazla ücret ödemeye hazır. Ayrıca sürdürülebilirlik risklerindeki artış da alışveriş tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Buna göre, her 100 iş yerinden 33’ü, çevre dostu ürün kullanımını konusunda şirkette politika uyguluyor. Her 100 iş yerinden 67’sinin temsilcisi de çevre dostu ürünlerle ilgili bilgi sahibi.

Öte yandan iklim değişikliği ile mücadele başta olmak üzere sürdürülebilirlik risklerinin gündemin en üst sıralarda yer almasıyla birlikte alışveriş sepetlerindeki tercihlerde de değişikliğe gidildi. Araştırmaya katılan her 100 iş yerinden yaklaşık 80’i alışverişlerinde çevre dostu, doğaya saygılı ürünler tercih ediyor. Alışveriş tercihlerinde tüketiciler, kurumun toplumla birlikte çevreye sunduğu katkıya da özen gösteriyor.

Doğanın tahrip edilmesinin engellenmesi ve gelecek nesillere karşı sorumluluğun yerine getirilmesi konusunda daha hassas olan iş yerlerinin yarısından fazlası belirlediği ürünlerin çevre dostu versiyonlarını satın almak için daha yüksek ücret ödemeye razı. KOBİ'lerin çevre dostu ürünler konusunda temizlik kategorisinden alıveriş tercihleri incelendiğinde, sıvı sabun en üst sırada yer alırken, yüzey temizleyici ise hemen ardından geliyor. İş yerleri ofis&- kırtasiye ürünlerine göre, temizlik ürünlerinin çevre dostu versiyonlarını satın almak için fiyat farkı göz ardı ediliyor.