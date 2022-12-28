Suriye lirası, dolar karşısında eriyor

Bu yılın başında 3 bin 600 Suriye lirasından işlem gören dolar, bugün itibarıyla karaborsada 7 bin 100 Suriye lirası ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Böylece dolar, Suriye lirası karşısında bir yılda yaklaşık yüzde 100 yükselmiş oldu.

Esed rejimine bağlı merkez bankasının resmi kurunda ise 1 dolar, 3 bin Suriye lirası olarak kabul ediliyor.

Suriye'de iç savaş öncesi 1 dolar 50 Suriye lirasına karşılık geliyordu.