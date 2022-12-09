Suudi Arabistan ile Çin arasında 34 yatırım anlaşması imzalandı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ülkeye yaptığı ziyaret kapsamında, yeşil enerji, yeşil hidrojen, fotovoltaik güneş enerjisi, bilgi teknolojisi, bulut hizmetleri, ulaşım, lojistik, medikal endüstriler, konut ve inşaat fabrikaları gibi çeşitli sektörleri kapsayan 34 yatırım anlaşması imzalandı.

İmza töreninde konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, söz konusu anlaşmaların, Suudi Arabistan'ın Çin'le ilişkilerini ekonomi ve yatırım dahil tüm alanlarda geliştirme yönündeki isteğini yansıttığını ifade etti.

Çin Devlet Başkanı’nın ziyaretinin, iki ülke liderlerinin ekonomi ve yatırım dahil olmak üzere her alanda iki ülke arasındaki ilişkiler ile ortaklığı geliştirme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıttığını belirten Falih, ziyaretin ekonomik ve ticari ilişkiler ile yatırımların hızını artırmaya katkıda bulunacağını söyledi.

Benzeri görülmemiş yatırım fırsatları

İki ülke arasındaki köklü ilişkilerin, liderlerin karşılıklı ziyaretlerinin ardından son yıllarda kapsamlı bir gelişme gösterdiğini aktaran Falih, ülkesinin, 2030 vizyonu kapsamında yenilebilir enerji, endüstri, iletişim, bilgi teknolojisi, biyoteknoloji, turizm ve inşaat gibi çeşitli alanlarda benzeri görülmemiş yatırım fırsatları sunduğunu kaydetti.

Siyasetle başladı ekonomiyle sürüyor

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ülkelere siyasi alanda destek veren Pekin, ekonomik olarak da Arap ülkelerinin en büyük ticari ortağı ve yatırımcılarından biri haline geldi.

Ülkede 1949'daki devrimin başarılı olması, Pekin'in Arap ülkeleriyle ilişkilerinde bir dönüm noktası olurken Cezayir'in bağımsızlık mücadelesine, Filistin davasına destek verirken Arap ülkeleri de Çin’in 1971'de Birleşmiş Milletlerdeki (BM) koltuğunu geri kazanmasına güçlü destek verdi, Tayvan meselesinde de yanında durdu. Taraflar arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 2004 yılında Çin-Arap İşbirliği Forumu kuruldu. Çin, 1990'a kadar Arap ülkelerinin en büyük üç ticari ortağı arasında yer almıyordu. 2004 yılında Çin’in Arap ülkeleriyle karşılıklı ticareti 36,7 milyar dolarken, 2012 yılında bu rakam 200 milyar dolara, 2021'de 330 milyar dolara yükseldi. Böylece Çin, karşılıklı ticaret hacminde Arap dünyasının en büyük ticari ortakları listesinin başında yer alırken Arap Bankalar Birliği verilerine göre Suudi Arabistan, Çin'in Arap dünyasındaki toplam yatırımlarının yüzde 21'ine sahip.

Çin'Ii Köfrez'e çeken tek şey petrol değil

Çin'i Körfez'e çeken tek şeyin petrol olmadığı belirtiliyor. Katar'ın, dünyanın bir numaralı doğal gaz ihracatçısı olması da Pekin'in bu bölgeye yönelim sebepleri arasında yer alıyor.

Orta Doğu Çin için "vazgeçilmez" bir enerji kaynağı

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda bulunan Çin, günlük 10 milyon varilin üzerinde ham petrol ithal ederken, bunun yarısını Orta Doğu ülkelerinden tedarik ediyor. Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Araştırmacısı Sercan Çalışkan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda bulunan Çin’in Orta Doğu ülkelerinden gerçekleştirdiği enerji ithalatının, Çin’in bölgeye yönelik ekonomik çıkarlarının tepesinde yer aldığını ifade ederek, günlük 10 milyon varilin üzerinde ham petrol ithal eden Pekin yönetiminin, bu ithalatın yarısını Orta Doğu ülkelerinden tedarik ettiğini kaydetti.