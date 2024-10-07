Suudi Arabistan'dan Asya'ya yüksek petrol tarifesi

Suudi Arabistan, Orta Doğu'daki savaşın petrol piyasasındaki dalgalanmayı artırdığı bir dönemde Asya'daki alıcılar için petrol fiyatlarını yükseltti.

Asya'daki alıcılar için petrolün varili bölgesel fiyat ortalamasına göre 2,20 dolara yükseldi.

Zamlı rakam beklentileri aştı

Tüccarlar ve rafineri şirketleri arasında yapılan bir ankete göre şirketin primi varil başına 65 sent artırması bekleniyordu.

Jeopolitik gerilimler piyasayı etkiliyor

İran, Lübnan'daki saldırılara karşılık İsrail'i vurması ile petrol fiyatları sıçrama yaptı.

Saldırılar ve olası bir İsrail misillemesi beklentisiyle Brent petrol geçen hafta yüzde 8'den fazla değer kazanarak varil başına 78 dolar civarında işlem gördü.

Çin'deki petrol talebinin durağanlaşması arz fazlasının ortaya çıkacağı endişelerini beslerken, Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki OPEC+ ittifakı geçen ay planlanan üretim artışını Aralık ayının başına kadar iki aylığına durdurmuştu.