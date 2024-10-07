Suudi Arabistan'dan video oyunu şirketi Nintendo'ya dev yatırım

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Nintendo gibi oyun endüstrisindeki şirketlere yatırımları artırmayı planlıyor.

Japon oyun devi Nintendo'da yüzde 8,58 hissesi olan PIF'in, video oyun şirketleri Nexon, Capcom ve Koei Tecmo'da da hisseleri bulunuyor.

Nintendo hisseleri yükseldi

PIF'in, Japon oyun şirketlerindeki hisselerini dostane bir şekilde artırmak istediği öğrenilirken Nintendo Co. hisseleri yüzde 3,9 oranında yükseldi.

Suudi Arabistan oyun sektörüne yöneliyor

Suudi Arabistan, petrole dayalı portföyünü çeşitlendirmek için küresel oyun endüstrisinde önemli bir oyuncu haline gelmek istiyor. Bu potansiyeli için de 38 milyar dolar yatırım yaparak Japon ve Koreli içerik sağlayıcılarına yöneliyor.