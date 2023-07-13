“Suudi Arabistan’la serbest ticaret anlaşması yapalım”

Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail’in katılımıyla dün İstanbul’da gerçekleştirildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlenen f2orumda konuşan Bakan Bolat, Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin devlet başkanlarının gösterdiği istikamette her geçen gün güçlenerek geliştiğini söyledi. Bolat, "Nitekim 2022'de 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin gerçek potansiyeli yansıtması ve daha da bütünleşmiş bir ekonomik ve ticari ilişkiye dönmesi konusunda 2023'te artan bir ivmeyle devam etmektedir.

İlk 6 ay itibarıyla 3,4 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmış durumdayız. Hedefimiz, karşılıklı ticareti kısa vadede 10 milyar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır." diye konuştu.

"İki ülke arasında fırsat çok"

Bakan Bolat, iki ülke arasındaki fırsatlara işaret ederek, "Artık önceliklerimizden ilki, ticaretimizin kapsamını ve ürün çeşitliliğini artırmaktır. Stratejik ortak olan Türkiye ile Suudi Arabistan'ın karar alıcıları olarak bizlere de düşen görev de iki ülke arasında bulunan ve olabilecek sorunları kaldırmak ve çözmektir.

Bu konuda iki taraf hükümetleri olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu. İkili ilişkilere ivme kazandıracak en önemli araçlardan birisi olarak gördükleri serbest ticaret anlaşmasının tesisinin öne çıktığını dile getiren Bolat, şunları söyledi: "Suudi Arabistan'ın da üyesi olduğu Körfez İşbirliği Teşkilatı ile ülkemiz arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması için istikşafi görüşmelere mayıs ayında iki taraf olarak başladık.

En kısa sürede müzakerelere başlamayı, bu süreci başarıyla nihayete erdirmeyi ve serbest ticaret anlaşmasını her iki ülkenin iş insanlarının istifadesine sunmayı ümit ediyoruz. Diğer bir konu da karşılıklı yatırımlar.

Yasal çerçeve olarak gerek yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşması gerekse de çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ile karşılıklı yatırımlar için güçlü bir altyapıya sahibiz." Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan'ın 2002 yılından bugüne Türkiye'deki yatırımlarının 2 milyar doları aştığını belirterek, bugün 1.400'den fazla Suudi Arabistan firmasının ülkede yatırım fırsatlarını değerlendirdiğini ve iş yaptığını söyledi.

Bolat, "Önümüzdeki dönemde de kapsamlı ve her yatırım özelinde kolaylıklar arz eden yatırım teşvik programlarımız ile inanıyoruz ki kısa sürede karşılıklı yatırımlarımız çok daha yüksek seviyelere çıkacaktır" dedi.

“150 milyar $'lık projemiz var Türk müteahhitleri bekliyoruz"

Türk müteahhitler savaş nedeniyle taahhüt işleri yavaşlayan Rusya pazarından doğan açığı Suudi Arabistan ile kapatacaklar. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid AlHogail başkanlığındaki Suudi heyetini Ankara’da ağırladı.

Al-Hogail ülkenin 2030 vizyonu kapsamında belediyelerle ilgili projeler için 100 milyar doları aşkın, konut projeleri için de yaklaşık 50 milyar dolar tutarında bütçe ayrıldığını söyledi.

Türk müteahhitlerin yetkinliklerini bildiklerine ve söz konusu projelerde daha fazla Türk firması görmek istediklerine işaret eden Konuk Bakan, Türk şirketlere gereken kolaylığın sağlanacağının altını çizdi. Hugail ayrıca, Türk müteahhitlik firmalarını 10- 13 Eylül 2023 tarihlerinde Riyad’da gerçekleştirilecek dünyanın en iddialı emlak etkinliklerinden biri olarak görülen “The Future of Living” temalı Cityscape Global’a davet etti.

TMB Başkanı M. Erdal Eren ise, “Mart ayında Riyad’a düzenlenen Müteahhitlik Heyeti Programı’ndan sonra, Bakan Hugail’in Türk müteahhitlerle bir araya gelmek istemesi, kendisinin bu alanda işbirliğinin daha da geliştirilmesi kararlılığının bir göstergesidir. Müteahhitlerimiz, Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu kapsamındaki projelerde yer almak hususunda hazır ve isteklidir” dedi.