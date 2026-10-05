Suudi petrolünde Asya’ya büyük indirim, Akdeniz’e zam

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Saudi Aramco, kasım teslimatları için petrol fiyatlarını bölgelere göre keskin biçimde değiştirdi. Şirket Asya’daki alıcılar için fiyatları düşürürken, Akdeniz ve Kuzeybatı Avrupa’ya yönelik satış fiyatlarını artırdı. Karar, Orta Doğu’dan petrol akışının toparlandığı ancak navlun maliyetlerinin hâlâ yüksek seyrettiği bir dönemde geldi.

Asya’ya 6 yılın en büyük indirimi

Saudi Aramco, kasım ayında Asya’ya göndereceği Arab Light petrolünün resmi satış fiyatını Oman ve Dubai petrol fiyatlarının ortalamasının varil başına 5 dolar altına çekti.

Ekim ayında söz konusu indirim varil başına 2 dolardı. Böylece bir ay içinde fiyat farkı 3 dolar daha aşağı çekildi.

Kasım için belirlenen indirim, Haziran 2020’den bu yana Arab Light petrolünde Asyalı alıcılara sunulan en geniş fiyat avantajı oldu.

Ağır petrolde indirim daha da büyüdü

Aramco yalnızca Arab Light petrolünde indirime gitmedi.

Asya’ya satılan Arab Medium petrolünün fiyatı Oman-Dubai ortalamasının varil başına 6 dolar altına, Arab Heavy petrolünün fiyatı ise 7,35 dolar altına çekildi.

Bu iki petrol türünde aylık fiyat indirimi varil başına 5 dolara ulaştı.

Arab Extra Light ve Arab Super Light türlerinde ise fiyatlar varil başına 3 dolar düşürüldü.

Akdeniz’e tam tersine 3 dolar zam

Asya fiyatlarında sert indirim yapılırken Akdeniz’de tam tersi bir politika izlendi.

Saudi Aramco, kasım teslimatlarında Akdeniz’e gönderilecek tüm petrol türlerinin resmi satış fiyatını varil başına 3 dolar artırdı.

Arab Light petrolü ekim ayında ICE Brent fiyatının varil başına 2,35 dolar altında satılırken, kasım ayında 0,65 dolar üzerine çıkarıldı.

Arab Extra Light için fark ICE Brent’in 2,35 dolar üzerine, Arab Medium için 0,05 dolar üzerine çıktı. Arab Heavy petrolünde ise fiyat farkı 2,65 dolar eksi seviyesine yükseldi.

Avrupa fiyatları da yükseldi

Benzer zam Kuzeybatı Avrupa için de geçerli oldu.

Aramco, bölgeye gönderdiği bütün petrol türlerinde kasım fiyatlarını varil başına 3 dolar artırdı.

Kuzeybatı Avrupa’ya yönelik Arab Light petrolünün fiyatı, ekimde ICE Brent’in 2,15 dolar altında bulunurken kasımda 0,85 dolar üzerine çıktı.

ABD’ye satılan petrolün fiyatlarında ise değişiklik yapılmadı.

Neden Asya ucuzladı?

Asya’daki indirimin arkasındaki en önemli unsurlardan biri taşımacılık maliyetleri.

Orta Doğu’daki savaş ve Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler, Körfez’den Asya’ya yapılan petrol sevkiyatlarının maliyetini sert biçimde yükseltti.

Büyük ham petrol tankerlerinin Körfez’den Çin’e günlük kiralama maliyetinin 1,2 milyon dolara kadar çıktığı belirtiliyor. Bir yıl önce bu rakam yaklaşık 80 bin dolar seviyesindeydi.

Aramco’nun Asyalı rafinerilerin yüksek navlun maliyetini dengelemek ve bölgedeki pazar payını korumak amacıyla satış fiyatlarını aşağı çektiği değerlendiriliyor.

Petrol akışı yeniden hızlandı

Fiyat kararının zamanlaması da dikkat çekici.

Orta Doğu’dan günlük ham petrol ihracatı eylül sonunda savaş öncesi seviyelerin üzerine çıktı. Bölgeden yapılan ham petrol sevkiyatı bazı günlerde günlük 19,5 milyon ile 22,5 milyon varil arasında gerçekleşti.

1 Ekim itibarıyla günlük ortalama ihracat yaklaşık 18,5 milyon varil seviyesine ulaştı. Savaş öncesindeki ortalama yaklaşık 18 milyon varildi.

Arzın yeniden artması, özellikle Asya piyasasında petrol fiyat farklarının aşağı çekilmesini destekleyen unsurlardan biri oldu.

Brent yeniden 102 doların altında

Petrol fiyatları da yeni haftaya aşağı yönlü başladı. Brent petrol sabah saatlerinde 101,5-102 dolar aralığında işlem görürken, ABD tipi WTI petrol yaklaşık 90 dolar seviyesinde seyrediyor.

Brent'teki günlük kayıp yüzde 1'e yaklaşırken, fiyatların gerilemesinde Orta Doğu'dan artan petrol sevkiyatının yanı sıra G7 ülkelerinin acil rezervlerden toplam 100 milyon varillik petrol ve petrol ürünü piyasaya sürme kararı da etkili oluyor.

Türkiye için kritik olan Akdeniz fiyatı

Türkiye açısından Aramco kararındaki en dikkat çekici bölüm Asya indirimi değil, Akdeniz fiyatlarındaki artış.

Saudi Aramco’nun Akdeniz’e yönelik resmi fiyatlarını varil başına 3 dolar yükseltmesi, bölgedeki rafinerilerin Suudi petrolüne erişim maliyetini artırabilecek bir unsur.

Ancak bu değişiklik Türkiye’de benzin veya motorine doğrudan 3 dolarlık bir maliyet artışı anlamına gelmiyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatlaması uluslararası ürün fiyatları, Brent petrol, döviz kuru, rafineri marjları ve vergi yapısı dahil birden fazla değişkenden etkileniyor.

Yeni fiyat politikası yine de Suudi Arabistan’ın kasım ayında Asya’da pazar payını korumayı, Avrupa ve Akdeniz’de ise daha yüksek fiyat uygulamayı tercih ettiğini gösteriyor.