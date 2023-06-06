Suudiler “kesinti” dedi! Petrol fiyatları arttı

Emtia dünyasının gözü kulağı, petrol üretimini kısarak fiyatları artırmaya çalışan OPEC + ülkelerinin 4 Haziran’da Avusturya’nın başkenti yaptığı ve 7 saat süren toplantıdaydı. Dünya basınına yansıyan haberlere göre, bir grup petrol üreticisi OPEC + üyeleri üretim kesintilerini sürdürme konusunda anlaşırken; toplantı sonrası Suudi Arabistan açıklama yaptı.

Suudiler, 10 milyon varil olan günlük üretimin temmuz ayında 9 milyona indireceğini açıkladı. Günlük 1 milyon varillik kesinti haberinin ardından petrol fiyatları yükseldi. Pazartesi günü Asya ticaretinde, Brent ham petrolü yüzde 2.4 kadar artarak varil başına yaklaşık 77 dolara yerleşti.

Geçen yılın Ekim ayında küresel piyasalar petrol kavgasıyla çalkalanmıştı. Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) ve Rusya’nın da dahil olduğu “OPEC +” ülkeleri, petrol üretiminde günlük iki milyon varil kesinti kararı almıştı. “OPEC +” ülkeleri nisan ayında ise sürpriz bir karar daha alarak üyelerin isteğe bağlı olarak 1.6 milyon varillik kesintiye gidilebilmelerine imkân tanımıştı. Bütün bunların ardından petrolde kavgada yeni perde açıldı.

Opec+, dünyadaki ham petrolün yüzde 40'ını oluşturuyor. OPEC+, üretim hedeflerinin 2024'ten itibaren günde 1.4 milyon varil daha düşeceğini söyledi. DÜNYA’ya konuşan Türk uzmanlar, kararı şöyle yorumladı: “Toplantı sırasında BAE’nin daha fazla üretmek istediği ancak bunun bazı Afrikalı üreticiler pahasına olması nedeni ile anlaşmazlık çıktığı haberleri vardı.

Angola ve Nijerya başta olmak üzere bazı ülkelerin kotası 2024’te gözden geçirilecek gibi görünüyor. Suudi Arabistan elbette talebi hepimizden iyi görüyor ancak kalıcı bir fiyat yükselişi Amerika Merkez Bankası’nı (Fed) provoke edeceğinden talebi daha da düşürecektir. Beklentimiz bu kararın da etkili olmaması ve fiyatların bir süre 65-75 (WTI için) bandından hareket etmesi. Ardından deflasyonun kuvvetine göre hareket netleşecektir.

Borç limiti krizi çözüldü, emtia piyasasında pozitif seyir izlendi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD'de borç limiti krizinin aşılması sonrasında emtia piyasasında da talep endişeleri azaldı. Üst üste üç haftalık düşüş eğilimini geçen hafta sonlandıran altının ons fiyatı, yüzde 0.1 artışla 1.948,35 dolardan haftayı tamamladı.

Geçen hafta gümüş yüzde 1.3 artarken, platin yüzde 1.8 değer kaybetti. Paladyum ise yatay bir seyir izledi. Bakırın libresi yüzde 1.6, alüminyum yüzde 0.3 ve nikel yüzde 2.2 artarken, kurşun yüzde 2.6 azaldı. Tarım emtiası ürünlerde de yükseliş yaşandı. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören pirinç yüzde 3.6, buğday yüzde 0.7, mısır yüzde 0.6 ve soya fasulyesi yüzde 1.1 arttı.