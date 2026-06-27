Suudiler mücevher almadı, kartlı harcamalar 3.3 milyar dolarda kaldı

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Suudi Arabistan'da tüketici harcamaları, haftalık bazda yaşanan yavaşlamaya rağmen güçlü görünümünü koruyor.

Suudi Arabistan Merkez Bankası'nın (SAMA) yayımladığı son verilere göre, 20 Haziran'da sona eren haftada satış noktası (POS) üzerinden gerçekleştirilen toplam harcama 12,4 milyar Suudi riyali (yaklaşık 3,3 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Bu rakam, önceki haftaya göre yüzde 6,5 gerilemeye işaret etti.

Aynı dönemde işlem sayısı da yüzde 4,8 azalarak 238,2 milyondan 226,7 milyona düştü.

En sert düşüş mücevher sektöründe yaşandı

Haftalık veriler, birçok sektörde harcamaların gerilediğini ortaya koydu. İşlem hacminde en büyük düşüş yüzde 22,7 ile mücevher sektöründe görüldü. Bu alandaki harcamalar 493,8 milyon riyale geriledi.

Kamu hizmetleri ve servis harcamaları yüzde 11,2 azalarak 47,9 milyon riyale inerken, çamaşırhane hizmetleri yüzde 11,1 düşüşle 45,5 milyon riyale geriledi. Araç ve yedek parça ticaretindeki harcamalar da yüzde 11,1 azalarak 493,1 milyon riyal oldu.

Oteller ve eğitim harcamaları yükseldi

Genel düşüş eğilimine rağmen bazı sektörlerde büyüme dikkat çekti.

Oteller, yüzde 4,9 artışla 197,4 milyon riyale ulaşarak haftanın en güçlü performansını sergiledi.

Eğitim harcamaları yüzde 4,7 yükselişle 220,8 milyon riyale çıkarken, yük taşımacılığı ve kurye hizmetleri de yüzde 2,4 artışla 44,5 milyon riyale ulaştı.

En büyük harcama yine gıda ve restoranlarda

Harcamaların en büyük bölümünü yine gıda ve içecek sektörü oluşturdu.

Bu kategorideki harcamalar yüzde 8 gerileyerek 1,94 milyar riyale inse de liderliğini korudu.

Restoran ve kafelerde yapılan harcamalar yüzde 5,1 düşüşle 1,55 milyar riyal olarak gerçekleşti.

Profesyonel ve ticari hizmetler ise yüzde 0,7 büyüyerek 765,7 milyon riyale ulaştı ve işlem hacmi bakımından üçüncü sırada yer aldı.

Riyad liderliğini korudu

Şehir bazında en yüksek kartlı harcama yine Riyad'da gerçekleşti.

Başkentte POS harcamaları yüzde 2,9 azalarak 4,45 milyar riyale gerilerken, işlem sayısı da aynı oranda düşerek 74,1 milyon oldu.

Cidde'de harcamalar yüzde 7,2 azalarak 1,70 milyar riyale, Dammam'da ise yüzde 6,2 düşüşle 631,4 milyon riyale geriledi.