SVB çalışanlarından CEO’ya: “Aptal, idiot”

İşte röportajlardan notlar:

“Şaşkınız. Tam bir idiotluk. Şirketin kötü finansal tablosu gün gibi ortadaydı.”

“CEO Becker'ın ne kadar aptal olduğunu gördük, şok içindeyiz."

"40 yıldır bu işin içindesin ve şirketi kurtarmak için 2 milyar dolar toparlayamıyor musun? Atla jetine, git Kuveyt’e ya da başka bir yere. Bankanın üçte birini verip parayı getir.”

SVB ile iki üst düzey yöneticisine dava açıldı

İflas eden Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) ana şirketi SVB Financial Group ile iki üst düzey yöneticisine hissedarlar tarafından “dolandırıcılık” davası açıldı. Kaliforniya eyaletindeki San Jose Federal Mahkemesi’nde açılan davada, SVB ile Üst Yöneticisi Gregory Becker ve Finans Direktörü Daniel Beck, artan faiz oranlarıyla bankanın hassas duruma düşmesini gizlemekle suçlandı.

Söz konusu dava, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumunun (FDIC) kayyum atadığı SVB’nin iflas etmesiyle ilgili açılan ilk dava oldu. Kaliforniya merkezli SVB’nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60’ın üzerinde değer kaybetmişti.