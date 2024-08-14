TABA-AmCham'dan ABD'yle ilişkileri güçlendirmek için stratejik adımlar

Türkiye - Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) tarafından düzenlenen toplantıda TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Şanlı, Türk iş dünyasının ABD’deki potansiyelini daha verimli hale getirmek için gerekli stratejik adımları vurguladı.

Şanlı, Türkiye ve ABD arasındaki ticari bağların güçlendirilmesinin yanı sıra, Türk diasporasının bu süreçte oynayacağı kritik rolün de altını çizdi. Toplantıya ayrıca, TASC (Turkish American Steering Committee) Başkanı Seyit Şahin ve beraberindeki heyet de katılım gösterdi.

Toplantıya katılan Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve akademisyenlerden oluştu. Bu isimler, iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi konularında önemli fikir alışverişlerinde bulundu.

Dernek, toplantıya dair açıklamasında "TABA-AmCham olarak, bu toplantının hem Türkiye hem de Amerika arasındaki ekonomik bağları güçlendirecek yeni iş birliği fırsatlarına kapı aralayacağına inanıyoruz. Toplantı sonucunda alınan kararlar, her iki ülke iş dünyasına büyük katkılar sağlayacak önemli stratejik adımların atılmasına vesile olacaktır" ifadesini kullandı.

TABA AmCham Yüksek İstişare Kurulu üyeleri şöyle:

• Cengiz Aygün (GMG Yönetim Kurulu Başkanı)

• Ahmet Köse (İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı)

• Bahadır Kaleağası (Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı)

• Beşir Kemal Ustaöğlü (İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

• Bülent Şenver (TÜRKİDER Merkezi Kurucusu)

• Burcu Kösem (Dünya Gazetesi CEO)

• Fatih Şahin (Topkapı Üniversitesi Yapay Zeka Bölüm Başkanı)

• Gökhan Türkeş Öngel (Türk İş Dünyası Cemiyeti Başkanı, Royal Şirketler Grubu YKB)

• Hilal Suerdem (Kiğılı YK Başkanvekili)

• Mehmet Nane (Pegasus CEO)

• Metin Gürler (Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

• Musa Pınar (Valparaiso Üniversitesi Pazarlama Profesörü)

• Murat Doğanay (ASAM Başkanı)

• Murat Kolbaşı (Arzum YKB)

• Sıddıka Semahat Demir (Beyaz Saray E. Danışmanı)

• Süleyman Orakçıoğlu (Orka Holding)

• Tevfik Altınok (Koç Holding E. Finans Başkanı)

• Tevfik Bilgin (Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı)

• Zeynep Dereli (Calikons Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

• Zuhal Mansfield (TMG Madencilik CEO)