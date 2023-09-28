TABGİS: Akaryakıt bayileri kredi kartı komisyonunu karşılayamayacak halde

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), kredi kartı komisyonları ile alakalı bir açıklama yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Günümüz ekonomik koşullarında akaryakıt istasyonlarında kredi kartı kullanım oranı %90 seviyelerine ulaşmıştır. Ancak, bayi marjları çok uzun zamandır yanlış mevzuat uygulamaları nedeniyle enflasyon oranının altında seyrettiğinden geldiğimiz noktada bayiler kredi kartı kullanımından doğan yüksek komisyon maliyetlerini karşılayamaz hale gelmişlerdir. Akaryakıt istasyonlarının 7/24 çalışan işyerleri olarak çok yüksek genel giderleri bulunmaktadır. Bu genel giderler içinde işçilik, nakliye ve kredi kartıyla yapılan satışların maliyeti karşılanamayacak düzeydedir.

Bayi marjlarının genel giderleri karşılayabilecek düzeyde iyileştirilmesi için şimdiye kadar gösterdiğimiz çabalarımız ise ne yazık ki konunun muhatabı olan DAĞITIM ŞİRKETLERİ ve EPDK nezdinde karşılık bulmamıştır. Bu bakımdan akaryakıt bayilerinin içinde bulunduğu sorunun artık kriz halini aldığını, akaryakıt bayilerinin mağdur olmaması için bayi marjlarının acilen yeterli düzeye getirilmesi yönündeki çağrımızı kamuoyu nezdinde paylaşmaktayız.

Kart kullanımından doğan üye işyerlerinin ödemesi gereken takas komisyon oranları Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından belirlenmektedir. BKM verilerine göre, kredi kartı kullanımında market ve alışveriş merkezlerinden sonra akaryakıt istasyonları ikinci sırada yer almaktadır. Sadece 3 ayda kredi kartı takas komisyon oranları % 166 artış göstermiştir. Yılbaşından bugüne kadar ise; kredi kartı satış maliyetimiz % 383, işçilik maliyetimiz % 107, nakliye maliyetimiz ise % 172 artmıştır.

Tüketicinin kredi kartını kullanarak bugün litresini 40 TL’ye satın aldığı motorin için bayiler 1,15 TL komisyon ödemektedir. Asıl trajedi ödenen komisyon değil, brüt bayi marjının bugün 1,31 TL olmasıdır. Bu alış-verişten elinde 16 kuruşla kalakalan bayinin sıradaki işçilik, nakliye ve diğer genel giderlerinin tamamını nasıl ödeyebilmesi beklenmektedir?

İçinde bulunduğumuz kriz halinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak gerek EPDK’nın gerekse DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN acilen bayi marjlarını yeterli düzeye getirmelerini bekliyoruz. Aksi halde korkumuz bayilerin çok yakında kredi kartı komisyonunu dahi karşılayamayacak hale gelmeleridir. Hiç kimse mağdur olmadan bayi marjlarının genel giderlerimize yeterli gelecek bir düzeyde artırılmasına ilişkin talebimizi konunun aciliyeti ve önemi gereği kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederiz."