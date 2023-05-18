  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Takasbank'tan TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği'ne ilişkin açıklama!
Takip Et

Takasbank'tan TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği'ne ilişkin açıklama!

Takasbank, TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği'nden muaf olduğunu ve bu konu ile ilgili aracı kurumlara kullandırılan kredilerde bir daralma söz konusu olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

​​​​​​​Takasbank'ın konuya ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Takasbank, TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği'nden muaf olup bu konu ile ilgili olarak aracı kurumlarımıza kullandırılan kredilerde bir daralma söz konusu değildir." ifadesi yer aldı.