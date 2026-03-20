Taksicilerle bayramlaşan Bakan Ersoy yeni hat taleplerini dinledi

Turizm sezonu öncesi Antalya’nın gözde merkezlerinden Belek’te dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde taksici esnafıyla bir araya gelerek sektörün nabzını tuttu. Geleneksel bayramlaşma kapsamında düzenlenen toplantıda, ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik kritik başlıklar ele alındı.

Toplantının en dikkat çeken gündem maddesi korsan taksi oldu. Taksici esnafı, özellikle turizm bölgelerinde artan kayıt dışı taşımacılığın ciddi bir rekabet sorunu yarattığını vurguladı. Esnaf temsilcileri, denetimlerin artırılması ve daha etkin önlemler alınması konusunda Bakan Ersoy’dan destek talep etti.

Yetkililer ise sektörün sağlıklı işleyişi için kayıt dışı faaliyetlerle mücadelenin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade edildi.

Yeni güzergâh talepleri gündemde

Belek, Kundu ve Lara gibi yoğun turizm bölgelerinde çalışan taksiciler, artan yolcu talebine dikkat çekerek yeni güzergâhların açılmasını istedi. Esnaf, mevcut hatların yetersiz kaldığını ve turizm hareketliliğine uygun yeni planlamalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bu talepler doğrultusunda ulaşım ağının genişletilmesi ve hizmet kapasitesinin artırılması seçenekleri değerlendirildi.

Tek tip taksi modeli masada

Toplantının öne çıkan bir diğer başlığı ise “tek tip taksi” uygulaması oldu. Özellikle turizm bölgelerinde hizmet standardının yükseltilmesi amacıyla Belek, Kundu ve Lara’da ortak bir sistem kurulması önerildi.

Bu modelle birlikte hem hizmet kalitesinin artırılması hem de turistlere daha güvenli ve standart bir ulaşım deneyimi sunulması hedefleniyor.

Turizm sezonu öncesi önemli mesaj

Buluşma, yaz sezonu öncesinde sektörün beklentilerini doğrudan yetkililere iletmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi.

Uzmanlara göre alınacak kararlar, sadece taksici esnafını değil, Türkiye’nin turizm deneyimini de doğrudan etkileyecek. Belek’teki bu zirve, ulaşım hizmetlerinde yeni bir dönemin habercisi olabilir.