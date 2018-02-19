TANAP'ta ilk ticari sevkiyat temmuzda başlayacak

19 Şubat 2018

Azerbaycan'ın kamu enerji şirketi SOCAR, Avrupa'ya uzanan Güney Gaz Koridoru'nun bir parçası olan Trans-Anadolu Boru Hattı'nı (TANAP) kapsayan sevk sisteminden ilk ticari sevkiyatın temmuz ayında başlayacağını ve hattın tam kapasiteye 2020 yılında ulaşacağını açıkladı.

Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP), Gürcistan'dan geçen Güney Kafkas Boru Hattı ve TANAP olmak üzere üç safhadan oluşan Güney Gaz Koridoru, Azerbaycan'a ait Şah Deniz sahasında üretilen doğalgazın doğrudan Avrupa piyasalarına ulaşmasını sağlayacak.

SOCAR'ın başkan vekili Vitaly Baylarbayov, Reuters ile söyleşisinde "Türkiye'ye (TANAP üzerinden) ilk ticari doğalgaz sevkiyatına bu yıl temmuz başında başlayacağız" dedi.

TAP için kaynak aramaya devam

Avrupa Yatırım Bankası, bu ayın başlarında TAP için 1.5 milyar euro (1.9 milyar dolar) krediyi onaylamıştı. Baylarbayov, işletme konsorsiyumunun proje için kaynak aramaya devam edeceğini söyledi.

Baylarbayov, "Artık (Güney Gaz Koridoru) boru hattının zamanında, yani 2020'de devreye alınacağını söyleyebiliriz" dedi.

Daha fazla gaz sevk edilecek

Şah Deniz I sahası 2006 yılından beri doğalgaz üretiyor. Bu saha 8 milyar metreküplük bir üretim kapasitesine sahip. Şah Deniz II sahasındaki üretimin de yılda 16 metreküp doğalgaza ulaşması bekleniyor. Bu üretimin 10 milyar metreküpü Avrupa için, 6 milyar metreküpü ise Türkiye için tahsis edilmiş durumda.

Azerbaycan'da umut bağlanan yeni gaz sahalarının geliştirilmesiyle, Güney Gaz Koridoru'nun da genişletilebileceğini söyleyen Baylarbayov, Azerbaycan'ın Umid ve Babek alanlarının da Şah Deniz'in bir sonraki aşamasında olduğu gibi, geliştirilebileceğini söyledi. Baylarbayov, "Birçok yabancı şirket Umid ve Babek alanlarının SOCAR ile birlikte işletilmesiyle ilgilendiklerini ifade ettiler; onlarla görüşmeler yapıyoruz" dedi.