Tarihi eşik aşıldı: Apple 3 milyar iPhone sattı!

Apple CEO’su Tim Cook, şirketin 2007 yılında piyasaya sürdüğü iPhone’un bugüne kadar toplam 3 milyar adet satıldığını açıkladı. Bu tarihi eşik, iPhone’un küresel teknoloji ve tüketici alışkanlıkları üzerindeki kalıcı etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Daha önce Apple’ın 1 milyar iPhone satışına ulaşması 9 yıl sürmüştü. Satışlar 3 milyar adete ulaşılırken bu veri Apple'ın aynı süre içerisinde satışlarını 2 kat artırdığını ortaya koydu.

Güçlü çeyrek performansı

Açıklanan verilere göre Apple, son çeyrekte iPhone satışlarından elde ettiği gelirini bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 artırarak 44,6 milyar dolara çıkardı. Bu rakam, şirketin toplam 94 milyar dolarlık çeyrek gelirinin neredeyse yarısını oluşturdu.

Hisseler baskı altında

Ancak satışlardaki artışa rağmen Apple hisseleri yıl genelinde beklenen performansı gösteremedi. Teknoloji devleri arasında piyasa değeri açısından Nvidia ve Microsoft’un gerisinde kalan Apple, yatırımcı güveni açısından dalgalı bir seyir izliyor.

Tarife riski satışlarda suni bir artış yaratmış olabilir

Bloomberg yazarı Mark Gurman başta olmak üzere bazı analistler, satışlardaki artışın geçici olabileceğini savundu.

Uzmanlara göre, tüketiciler eski Başkan Donald Trump’ın gündeme taşıdığı gümrük tarifesi planları nedeniyle iPhone fiyatlarının yükselebileceğini öngörerek alımlarını öne çekmiş olabilir.