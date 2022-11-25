Tarım Kredi 2023'te 3 bin noktada tüketicilerle buluşacak

"2023'ün ilk yarısında ise 3 bin noktada tüketicimizle buluşmuş olacağız" diyen Aydın, rekabette kaliteyi getirdiklerini, son dönem yaptıkları atakla rakiplerinin kendilerini ciddiye aldıklarını hissettiklerini ifade etti. Genel Müdür Hüseyin Aydın açıklamasına şöyle devam etti:

"Bir markette diyelim bin 500 ürün bulunuyor, bunların 750'si direkt üreticiden veya kooperatiften alınarak TK markası taşıyor. En ucuz olduğumuz 70 ana ürünü yıl sonuna doğru 100 ürüne çıkaracağız. Kaliteyi en ekonomik şekilde müşterilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Zarar etmiyoruz, kar da etmiyoruz. Yıl sonu 100 ana üründe yüzde 0,5 ile yüzde 30 arasında daha ekonomik bir fiyatla ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturacağız." Türkiye genelinde depolar açmaya devam ettiklerini belirten Kozan, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlerdeki büyümemize paralel olarak 8 yeni depo projemiz var. Rakiplerimiz bizim iş ortaklarımız, son yıllarda marketlerde hızlanmamızla beraber kendi tedarikimizi kendimiz yapıyoruz. 13 depomuz var, yeni yatırımlarla beraber 8 depo daha gelecek, bu depoların yerlerinin hepsi planlanmış, hedefe götüren yerler olacak. Aralık sonu itibarıyla 81 ilin tamamında marketimiz olacak. Şu an iki ilde yokuz. 5 bin nüfusun üzerinde bütün ilçelere girecek strateji yaptık."