Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı mı? Hangi ürünler indirimli? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından marketler 'enflasyonla mücadele' kampanyasına katılmaya başladı. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin bugün başlayan indirim kampanyası 2 Kasım'a kadar sürecek.
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, birçok üründe indirime gitmeye başladı.
Tarım Kredi'de indirim oranı
81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.
Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde
İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.
Tarım Kredi'de indirimler ne zaman bitiyor?
İndirim kampanyası bugün başlayacak, 2 Kasım'a kadar devam edecek. Marketlerde cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.