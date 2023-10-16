Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı mı? Hangi ürünler indirimli? İşte detaylar...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, birçok üründe indirime gitmeye başladı.

Tarım Kredi'de indirim oranı

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde

İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.

Tarım Kredi'de indirimler ne zaman bitiyor?

İndirim kampanyası bugün başlayacak, 2 Kasım'a kadar devam edecek. Marketlerde cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.