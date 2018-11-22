Tarım ürünü ihracatına ekstra finansman

22 Kasım 2018

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın tarıma dayalı sektör ihracatçılarına yıl sonuna kadar 200 milyon dolarlık ilave finansman sağlayacağını açıkladı.

Türk Eximbank'ın tarıma dayalı ürün ihracatının finansmanında daha etkili olmasının kararlaştırıldığını söyleyen Bakan Pekcan, bu kapsamda özellikle mevsimsel alım dönemleri itibarıyla finansmana ihtiyacın yoğun olduğu zamanlar için "mevsimsel kredi destek programı" uygulamasını hayata geçirdiklerini açıkladı.

Buna göre Eximbank, yeni başlattığı mevsimsel kredi destek programı uygulamasıyla 2018 yılı sonuna kadar pamuk, incir, üzüm, zeytin, fındık, kayısı ve diğer tarım ürünleri ihracatı yapan firmalara 200 milyon dolar ilave finansman sağlayacak.

Pekcan konuya ilişkin açıklamasında, "Tarım ürünleri ihracatçılarımızın Türk Eximbank'tan kredi taleplerine öncelik verilecek ve önümüzdeki yıllarda mevsimsel kredi destek programı uygulamasına devam edilerek, tarım sektörüne kullandırılan kredilerin toplam krediler içindeki payı artırılacak" ifadelerini kullandı.