Tasarruf sahipliği oranı %23.3’e ulaştı

Bu oran araştırmanın yapılmaya başlandığı 2011 yılından bu yana tasarruf sahipliğinde görülen ikinci en yüksek tasarruf sahipliği oranı oldu. Tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı geçen çeyrekle benzer düzeyde yüzde 69 oranında gerçekleşti.

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerine bakıldığında, hisse senetleri 2023 yılından bu yana 9 puan artış gerçekleştirerek yüzde 14 oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Tasarruf araçları tercihi sıralaması kadın ve erkekler arasında hemen hemen aynı kalırken, sahiplik davranışı oransal olarak değişiklik gösterdi. Kadınların erkeklere göre daha çok tercih ettiği tasarruf araçları yastık altı altın ve nakit, sistem içi altın ve vadesiz hesap olurken, erkeklerin kadınlara göre daha çok tercih ettiği tasarruf araçları ise hisse senedi ve döviz vadeli hesap oldu.

Tasarruf tercihinde hisse senetleri yükselişte Araştırmaya göre, tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı bu çeyrekte de yüzde 69 ile geçen çeyrek ile benzer seviyede gerçekleşti. Erkeklerde düzenli tasarruf yapanların oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 3 puan artışla yüzde 74’e yükselirken, kadınlarda bu oran yüzde 61’e düştü.

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde, yastık altı altın ve nakit son çeyrekte yüzde 26 ile birinci sırada yer alırken, sistem içi altın yüzde 16 ile ikinci sırada yer aldı. Hisse senetleri 2023’ün ilk çeyreğinden beri yükseliş göstermeye devam etti, üçüncü çeyreğe göre 2 puan ve ilk çeyreğe göre toplamda 9 puanlık bir artışla yüzde 14 ile en çok sahip olunan üçüncü tasarruf aracı oldu. Erkekler hisse senedini yine kadınlara oranla daha çok tercih etti. Tasarruf araçları tercihi sıralaması kadın ve erkekler arasında hemen hemen aynı kalırken, sahiplik davranışı oransal olarak değişiklik gösterdi.