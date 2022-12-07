Tasarruf yapanların oranı % 63, yastıkaltı ilk sırada

Araştırma, yılın 3. çeyreğinde tasarruf sahipleri arasında düzenli birikim yapanların oranının yüzde 63 olduğunu ortaya koydu. Diğer yandan tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapmayanların son 3 ayda tasarruf yapma oranı ise 17 puan artarak 2021’in son çeyreğindeki seviyesine, yüzde 48’e ulaştı.

Tasarrufu olanların tasarruf araçları tercihlerine bakıldığında ise, yastık altı altın ve nakit yüzde 22 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 17 ile BES, yüzde 16 ile sistem içi altın ve yüzde 11 ile döviz ve TL vadeli hesap takip etti. Kripto para ise bir önceki döneme göre aynı kalarak yüzde 6 seviyesinde gerçekleşti.

Çocuklular tasarrufa yöneldi

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'na göre henüz tasarruf yapmayanlar arasında tasarruf yapmak önem kazanıyor. Tasarruf sahibi olmayan ancak yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı bir önceki döneme göre 5 puan artarak yüzde 36,5 seviyesine yükseldi. Bu grupta özellikle çocuklu bireylerde önemli bir artış söz konusu olurken, tasarrufu olmayan çocuklu kişilerin yakın gelecekte tasarruf yapma eğilimi 7 puan artarak yüzde 34’e ulaştı. Çocuksuz bireylerde ise bu oran yüzde 41 ile bir önceki çeyrekle benzer seviyede bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, finansal sağlığı iyileştirmek için tasarrufu destekleyecek çeşitlilikte finansal araçlara herkesin kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesinin önemli olduğunu belirterek, “Aralık ayı itibarıyla Cebimdeki Danışman üzerinden açılan kur korumalı hesaplar ile 5 milyar TL’nin üzerinde hacim yaratıldı” dedi.