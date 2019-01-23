Taşpınar: Stratejik ürün buğdayda acil önlem alınmalı

23 Ocak 2019

Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye’de buğday ekim alanlarının sınır değerlere ulaştığını belirterek ürün destek politikalarının yetersizliği ve fiyatların ürün maliyetlerine yakın olması nedeniyle çiftçinin istediği geliri elde edemediği söyledi. Taşpınar, “Buğdayı, kıraç alanların ürünü ya da münavebe ürünü olarak görülmekten kurtarmak, tercih edilir bir ürün haline getirmek gerekir” diye konuştu.

Her ay gıda sektörünün farklı bir alt dalını inceleyen Dünya Gıda Dergisi’nin ocak sayısının dosya konusu tatlı ve unlu mamuller.

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, un ihracatçısının sene başındaki temposunu, 2018 yılında yaşanan dövizdeki dalgalanma ve ekonomik koşulların zorlaşmasına rağmen yıl sonu itibariyle yakaladığını söyledi. Dünya un ticaretinin 1/3’ünü tek başına gerçekleştiren ve bu alanda ilk sırada bulunan Türkiye, 2018 ihracatını 2017 yılındaki miktarla paralel seviyede 3,5 milyon ton olarak tamamladı. Sektörün nabzını tutan dergide, tatlı ve unlu mamuller dosyasında; yaşam stili, glutensiz yaşam, dijital dünyada tatlı ve unlu gıdalar, tatlı ve unlu mamuller eki ve daha birçok haber, makale ve söyleşiler yer alıyor.

"Böcek tüketmek kadar aslında doğal bir şey yoktur" şeklinde konuşan Mira Canlı Hayvancılık ve Böcekçilik Tesisi sahibi Selami Gökgöl, "Bazı ülkelerde direkt olarak yenirken bazı ülkelerde işlenip bildiğimiz gıdaların içerisine örneğin; tatlıların, ekmeklerin, pasta çeşitlerinin içerisine konularak tüketilmekte" dedi. Selami Gökgöl böcekçilik ve böcek tüketimi hakkında Dünya Gıda Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Sömestr tatilinde çocuk beslenmesi ile ilgili de önemli konuları Diyetisyen Berrin Yiğit dergide paylaştı.