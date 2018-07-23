Taşucu Limanı için teklif uzatıldı
Daha önce 1 Ağustos olarak duyurulan son teklif verme tarihi, 24 Eylül olarak değiştirildi.
Taşucu Limanı özelleştirmesinde son teklif tarihi 24 Eylül'e kadar uzatıldı.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Liman ve lojistik tesis alanı taşınmazının 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle
özelleştirilmesi ihale sürecinde son teklif verme tarihi 24 Eylül'e kadar uzatıldı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.