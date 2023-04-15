Tatiliniz sahte acenteler yüzünden zehir olmasın

2023'e rekorlarla başladıklarını belirten Bağlıkaya, "Bu yıl 'gurbetçi' diye tabir ettiğimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hariç yabancı ziyaretçi sayısının 50 milyonu aşmasını bekliyoruz. Döviz girdisi olarak 44 milyar dolar civarı bir beklentimiz var. Bunlar sadece yabancı ziyaretçi kaynaklı getiriler. Gurbetçi vatandaşlarımız kaynaklı getirileri ayrı tutuyorum" dedi.

"Sosyal medyadan yapılan satışlar yasal değil"

Türkiye'nin bir kitle turizmi ülkesi olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Dünya üzerinde seyahat edenlerin yüzde 80'i hala tur operatörleri ve seyahat acenteleri aracılığıyla seyahatlerini gerçekleştiriyor. Çünkü onların paketleri daha ekonomik ve insanlar seyahat organizasyonu için vakit harcamak istemiyor.

Arama motorlarından kendileri için tarih olarak en uygun seçenekleri bulup alışverişlerini yapıyorlar. Seyahat acenteleri aracılığıyla seyahat etmek tüketicinin zararına olan bir şey değil, tam tersine yararına olan bir şey. Yeter ki seyahat acentesi ve tur operatörlerini iyi seçelim."

diye konuştu. Yaklaşan turizm sezonu öncesi vatandaşları sahte acente ve sosyal medyadaki dolandırıcılık olaylarına karşı uyaran Bağlıkaya, turizm sezonunda hareketliliğin artmasıyla sahte acente ve satışların da arttığını söyledi.

Bağlıkaya, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımıza dijital doğrulama sistemi olan seyahat acentelerinden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Web sitelerinden alışveriş yaparken DDS dediğimiz seyahat acenteleri birliğinin doğrulama sistemi var.

Oraya tıklayınca eğer bizim sitemize gelip acentenin yasal sicilini görüyorsa o acente yasal bir acentedir. Sosyal medya üzerinden yapılan satışlar yasal değil. Sosyal medya üzerinden tanıtım yapılabilir fakat satışın web sitesi üzerinden gerçekleşmesi lazım. Sosyal medya üzerinden satış gerçekleşiyorsa oranın yasal bir acente olma ihtimali iyice azalıyor."

"Bölge turizmle ayağa kalkar”

Firuz Bağlıkaya, deprem bölgesinin turizm ile ayağa kalkacağına inandıklarını ifade etti. Bağlakaya, "Deprem bölgesi toparlandıkça GAP turları da eski haline gelecektir. Turizm sadece ekonomik bir hareketlilik değil, aynı zamanda bir moral, motivasyon vesilesidir. Turizmin iyileştirici özelliğinin deprem bölgelerinde faydalı olacağına inanıyorum. İlk yapılması gereken işlerden birisi de turizmcilerin aktif hale getirilmesidir" diye konuştu.