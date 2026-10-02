TCMB anketinde kredi sinyali: İşletme kredilerinde gevşeme bekleniyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile yılın son çeyreğine yönelik beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarını yayımladı. Anket; işletme, KOBİ, konut ve taşıt kredilerinin yanı sıra TL ve yabancı para kredilerinde farklı eğilimlere işaret etti.

İşletme kredilerinde sıkılaşma zayıfladı

Bankaların kullandırdığı işletme kredilerine uygulanan standartlarda sıkılaşma, 2026’nın üçüncü çeyreğinde zayıflayarak devam etti. Bankaların dördüncü çeyreğe ilişkin beklentisi ise sıkılaşmanın sona ererek yerini gevşemeye bırakması yönünde oldu.

KOBİ kredilerinde ise sıkılaşmanın yerini sınırlı gevşemeye bıraktığı görüldü. Büyük işletmelere verilen kredilerde standartlardaki sıkılaşma zayıflayarak sürdü.

Bankalar, gelecek dönemde KOBİ kredilerindeki gevşemenin güçlenerek devam etmesini, büyük işletmelere verilen kredilerde ise sıkılaşmanın yerini gevşemeye bırakmasını bekliyor.

Kısa ve uzun vadeli kredilerde gevşeme

Anket sonuçlarına göre kısa ve uzun vadeli kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşma yerini gevşemeye bıraktı. Bankaların 2026’nın dördüncü çeyreğine ilişkin beklentisi, hem kısa hem de uzun vadeli kredilerde gevşemenin devam edeceği yönünde.

TL kredilerde de standartlardaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bıraktığı görüldü. Yabancı para (YP) kredilerinde ise sıkılaşma eğilimi zayıflayarak devam etti.

Konut kredilerinde sıkılaşma güçlendi

İşletme kredilerindeki görünümün aksine konut kredilerinde sıkılaşma sürdü. TCMB anketine göre konut kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma 2026’nın üçüncü çeyreğinde güçlenerek devam etti. Bankalar gelecek çeyrekte standartlarda belirgin bir değişiklik beklemiyor. Taşıt kredilerine uygulanan standartlar ise temelde aynı kaldı.

Konut ve taşıt kredisi talebinde düşüş

Konut kredilerine yönelik talepteki azalış üçüncü çeyrekte devam etti. Dördüncü çeyrekte konut kredisi talebinde belirgin bir değişim beklenmiyor.

Taşıt kredisi talebindeki azalış ise zayıflayarak sürdü. Bankaların gelecek çeyrek beklentisi, taşıt kredisi talebindeki düşüşün yeniden güçlenmesi yönünde oldu.

Yurt içi fonlama koşullarında yön değişti

Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri de bankaların fonlama koşullarına ilişkin değerlendirmelerinde görüldü. 2026’nın üçüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşma yönlü değerlendirmeler yerini gevşeme yönlü değerlendirmelere bıraktı. Yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşma yönlü değerlendirmeler ise zayıflayarak devam etti.

Bankalar 2026’nın dördüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki gevşemenin, yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın ise devam etmesini bekliyor.