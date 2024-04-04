TCMB: Aylık enflasyonda gıda ve hizmet fiyatları öne çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı. Raporda arındırılmış aylık çekirdek enflasyonun öngörülenin üstünde kaldığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayında mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin aylık artış oranlarının devam eden zayıflama eğilimine rağmen Enflasyon Raporu öngörülerinin üzerinde kaldığını vurguladı.

TCMB Mart fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde aylık bazda fiyat artışlarında hizmet, gıda ve temel malların öne çıkan gruplar olduğunu belirtti.

Ücret etkisinin belirgin olduğu hizmet grubunda aylık fiyat artışı bir miktar yavaşlasa da kira, eğitim ve haberleşme kalemleri öncülüğünde görece yüksek seyretti.

İç taleple ilgili yorumlar dikkat çekti

TCMB'nin değerlendirmesinde iç taleple ilgili yorumlar da dikkat çekti. TCMB "iç talep koşullarının dirençli seyri dayanıklı tüketim mallarında maliyet artışlarının fiyatlara geçişini kolaylaştırmıştır" ifadelerini kullandı.

TCMB'nin değerlendirmesine göre gıda fiyatlarındaki aylık artışı kırmızı et öncülüğünde işlenmemiş gıda fiyatları sürüklerken, işlenmiş gıda grubundaki zayıflama dikkat çekti.

Temel mal fiyat artışında döviz kuru etkileriyle dayanıklı mal grubunun öne çıktığını söyleyen TCMB enerji aylık enflasyonunun akaryakıt fiyatlarına paralel olarak önceki aylara kıyasla daha ılımlı bir seyir izlediğini ifade etti.