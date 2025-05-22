Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının ikinci enflasyon raporu bilgilendirme toplantısının ardından soruları yanıtlarken 19 Martta yaşanılan dolar/TL kurundaki artışa yönelik de açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun'un da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmasının ardından , dolar kuru 36,6 seviyesinden 42 seviyesine çok hızlı artış kaydetmişti.

Karahan, İris Cibre'nin "Yönetilen kur sistemine rağmen 19 Mart'ta ne oldu da dolar/TL yüzde 12 atak yaptı? Bu atağa neden izin verildi? İzin verilmesinin hata olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Karahan, bu soruya yanıtında şunları kaydetti:

"Yurt dışı bankaların Türk bankalarıyla yapacakları işlemleri belirledikleri limitler var. Yani yurt dışı bankalar, Türk bankalara limit koyuyor. 19 Mart günü bu limitler çok hızlı bir şekilde doldu. Bunun neticesinde döviz kurunda kısa bir süreli ama ani bir yükseliş yaşandı.

O gün döviz işlem hacmi tarihsel ortamın çok üzerindeydi. Geçmiş 10-15 yılda gerçekleşen en yüksek işlem hacminin birkaç katı miktardaydı.

Biz hızlı bir şekilde adım attık. Bugünü takip eden birkaç günde de, o haftanın cuma gününde de çarşamba gününe benzer hatta daha yüksek bir miktarda işlem hacmi olmasına rağmen bu tarz bir operasyonel aksaklık yaşanmadı.

Aşırı oynaklık gözlenen piyasa koşullarında biz oynaklığı düşürücü hamlelere devam edeceğiz. Bu dezenflasyon süreci açısından önem taşıyor."