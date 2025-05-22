TCMB Başkanı Karahan, reel sektör açısından faizi değerlendirdi

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 24'te, 2026 için yüzde 12'de, 2027 için yüzde 8'de sabit tuttu. Karahan, sanayicinin en çok merak ettiği soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.

Reel sektör açısından faiz yüksek değil mi?

Enflasyon Raporu'nun ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Karahan, Dünya Gazetesi Genel Haber Koordinatörü Recep Erçin’in "Hane halkı enflayondan, reel sektöre faizden şikayet ediyor. Reel sektör aldığı kredinin faizinin yüzde 60 olduğunu söylüyor. Reel sektör açısından yüksek kalan bir faiz söz konusu değil mi ?" sorusunu şöyle cevapladı:

-Reel sektör, koşullardan dönem dönem şikayet ediyor. Ama bunlar dezenflasyon sürecinin devam etmesi açısından oldukça önemli. Sıkılığı değerlendirirken tek göstergeye bakmak doğru olmaz. Geçmiş enflasyon oldukça yüksek olduğu için geçmiş enflasyona göre hesaplamak sağlıklı olmayabiliyor. Beklenen reel faize göre de sektörlerin beklentileri çok farklı. Hangisine göre sıkılığı hesaplayacağız.

-Son birkaç aylık enflasyonun yıllıklandırılmışı üzerinden değerlendirme yapılabilir. Biz hepsini değerlendiriyoruz. Bir faizin yeteri kadar sıkı olup olmadığını gösteren tek gösterge fiyat gelişmeleridir. Fiyat gelişmelerine ve bunun altında yatan makro ekonomik görünüme dikkat ediyoruz.

Soru-cevap kısmında, Karahan'ın diğer açıklamaları şöyle:

-Son dönemde enflasyon patikasını etkileyen önemli gelişmeler oldu. Özellikle mart ayında kurdaki beklenenin üzerindeki artış... Burada belirleyici olan geçişkenliğin ne kadar olduğu, bunun yüzde 35-40 aralığında olacağını değerlendirmiştik. Veriler de bunu destekler nitelikte.

Zirai don enflasyon patikasını etkiledi

-Zirai don hadisesi enflasyon patikasını etkiledi. Rekoltenin ne kadar etkileneceğine bağlı olarak yukarı yönlü bir risk söz konusu. Küresel talepte bir düşüş olacağı bekleniyor, bu da dezenflasyonis bizim açımızdan. Hem dış hem iç talep bir önceki rapor dönemine göre daha zayıf olacak diye değerlendiriyoruz.

Asgari ücrete ara zam gelir mi?

-Biz burada karar verici değiliz. Bir komisyon var, çalışmalarını yapıyor. Biz burada herhangi bir tavsiyede de bulunmuyoruz. Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri, ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor. Ücretler konusunda varsayımlar da yetkili mercilerin açıklaması çerçevesinde oluşuyor.

-Yüksek enflasyon ürcretlerin reel olarak erimesine neden oluyor. Burda bize düşen enflasyonu kalıcı olarak düşürüp istikrar sağlamak.

Enflasyonda katılık var mı?

-Enflasyonda katılık olduğunu düşünmüyoruz. Şu anda baktığımızda ana eğilim göstergeleri yüzde 30-31'lik bir enflasyonu ima ediyor. Şu anda ana eğilim göstergelerinin ima ettiği seviyelerin kırılacağını ve enflasyonun bizim tahminimizle tutarlı seviyelere geleceğini tahmin ediyoruz.

-Aylık enflasyonunun azalarak yıl sonunda yüzde 1'in biraz üzerinde olmasını bekliyoruz. Ama lineer bir seyir olmayacaktır.

Rezerv yorumu

-Hatice Karahan: Rezervler sakinleşen bir ortamda artışa geçti. Geldiğimiz noktada bazı ölçülere göre rezervler yeterli, ama bazılarında ilerlememiz gerekiyor. Piyasa koşulları elverdiği sürece rezerv biriktirmeyi düşünüyoruz.

-Fatih Karahan: Herhangi bir rezerv hedeflememiz yok, herhangi bir rezerv seviyesini faiz indirimine bağlamak doğru değil.



