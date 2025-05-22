TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın bugün İstanbul Finans Merkezi (İFM) TCMB yerleşkesinde yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi.

Başkan Karahan enflasyon tahminlerinin değişmediğini açıkladı. Karahan enflasyonun, 2025'te yüzde 24, 2026'da yüzde 12 ve 2027'de yüzde 8 seviyesindeki tahminlerin korunduğunu açıkladı.

TCMB ayrıca enflasyon tahmin aralıklarını da korudu. Enflasyon tahmin aralıkları 2025 yılı için yüzde 19-29 seviyesinde, 2026 için ise yüzde 6-18 seviyesinde sabit bırakıldı.

Gıda enflasyonu tahmini yükseldi

2025 gıda enflasyonu tahmini yüzde 24,5'ten yüzde 26,5'e çıkarılırken, 2026 tahmini yüzde 13,5 seviyesinde korundu.

2025 ortalama petrol fiyatı tahmini ise 76,5 dolardan 65,8 dolara indirildi. 2026 yılı ortalama petrol fiyatı tahmini de 74 dolardan 60,6 dolara çekildi.

İlk toplantıda enflasyon tahmini yükseltilmişti

7 Şubat'ta gerçekleştirilen 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2025 yıl sonu için enflasyon tahmini yüzden 21'den yüzde 24'e çıkarılmıştı. Ayrıca, 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında enflasyon tahmin aralığı yüzde 19-29 olmuştu.

Enflasyon tahminleri 2026 sonu için yüzde 12, 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı. 2026 yılı için tahmin aralığı ise yüzde 6-18 olarak açıklanmıştı.

Karahan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.

* 2024 yılı Haziran ayından bu yana dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

* Enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hizmet enfalsyonundaki düşüş belirginleşti, mal enflasyonu da düşük seviyelerde devam ediyor.

* Mart ve nisan aylarında finansal piyaslarda gerçekleşen hareketlilik karşısında TCMB olarak gerekli adımları attık. Önümüzdeki dönemlerde de para poltikamızdaki kararlı duruşu sürdürerek dezenflasyonun devamı sağlayacak sürdüreceğiz.

* Küresel çapta önemli değişimlere şahit oluyoruz. 2 Nisan'da ABD tarafından geniş kapsamlı bir gümrük vergisi paketi açıklandı. Son dönemdeki yumuşamaya rağmen, küresel ticaret ve ekonomiye dair yüksek seviyelerini koruyor.

* Enerji emtia fiyatlarında belirgin düşüşler gördük. Fiyatlar önceki rapor döneminin altında kalmaya devam ediyor.

* Gelişmiş ülkeler için 2025 enflasyon beklentilerini bir miktar artırdı. Tarifeler sonrası daha fazla faiz indirimi fiyatlanıyor.

* Sıkı para politikası sonucu talep kompozisyonu daha dengeli hala geldi.

* Kartla yapılan harcamalar tüketimde ivme kaybına işaret ediyor.

* 2025 yılı için ise cari açık üzerinde enerji ve emtia fiyatları kaynaklı aşağı yönlü, küresel talep kaynaklı yukarı yönlü riskler öne çıkıyor.

* İlk çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi azaldı. Talep koşullarının dezenflasyon süreciyle uyumlu hareket edeceğini öngörüyoruz.

* İhracat ılımlı bir artışla gücünü koruyor. İthalatta ise artış söz konusu.

* Dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Enflasyon açıklamaları

* Üç aylık veriler enflasyonun ana eğiliminde yatay bir seyre işaret ediyor.

* Mal enflasyonu görece düşük seyrediyor. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşiyor. Temel mal enflasyonunda fiyat artışları güç kazandı.

* Son veriler döviz kuru geçişkenliğinin azaldığını, enflasyona yansımasının sınırlı olduğunu gösteriyor.

* Yatırımcıların TL'ye yönelik risk algısında toparlanma oldu. Attığımız adımların katkısıyla oynaklık azaldı.

* Zirai don hadisesi önümüzdeki dönem için yukarı yönlü riskleri artırdı. Bu gelişme önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda baskıları artırabilir.

* Nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme yavaşladı.

Para politikası açıklamaları

* Piyasaların etkili işleyişinin sürmesi açısından tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

* TL varlıklardan çıkış para piyasası fonları kaynaklı.

* Yaptığımız faiz artışları mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerimiz ölçüsünde yansıdı.

* Mevduat faizlerinin seviyesi TL’ye geçişleri ve tasarrufları destekliyor.

* Mayısın ilk yarısına ilişkin veriler kredi büyümesinde haftalık bazda yeniden bir yavaşlamaya işaret ediyor.

* TL ticari kredi büyümesi aylık büyüme sınırları ve kredi talepleriyle uyumlu bir seviyede devam ediyor.

* KKM hesaplarında bakiye 17 milyar dolara geriledi.

* KKM bakiyesinin azalması TL mevduat payını artırarak parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyor.

Soru- cevap bölümü

Fatih Karahan'ın toplantının soru-cevap bölümünde öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

* 19 Mart günü limitler çok hızlı şekilde doldu ve neticesinde kısa süreli ve ani yükseliş yaşandı. O gün döviz işlem hacmi geçmiş 10-15 seneye baktığımızda en yüksek işlem hacminin birkaç katıydı. Bu yurtdışı kaynaklı bir gelişmeydi. Oynaklığı düşürücü hamlelere devam edeceğiz.

* Son dönemde yaptığımız sıkılaşma indirim döngüsünde geldiği için etkisi biraz daha fazla olabilir. Büyüme yavaşlayabilir ama enflasyon düşüşünü de etkileyebilir.

* Herhangi bir rezerv hedeflememiz yok, herhangi bir rezerv seviyesini faiz indirimine bağlamak doğru değil.

* Aylık enflasyonunun azalarak yıl sonunda yüzde 1'in biraz üzerinde olmasını bekliyoruz. Enflasyonda katılık olduğunu düşünmüyoruz.

* Kur geçişkenliği dönemsel olarak değişebilir.

* Enflasyonun sene sonunda bandın içinde kalacağı konusunda son derece eminim.