TCMB Başkanı Karahan: Zirai don gıda enflasyonu üzerindeki baskıları artırabilir
TCMB Başkanı Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu'na ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, "Zirai don hadisesi önümüzdeki dönem için işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdı. Bu gelişme önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda baskıları artırabilir" dedi.
Yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıklamak üzere kameralar karşına geçen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, nisan ayında Türkiye genelinde yaşanan zirai donun gıda fiyatları üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.
Zirai don gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı
Zirai don hadisesinin işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdığına dikkat çeken Karahan, bu nedenle nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin duraksadığını belirtti.
Gıda enflasyonunda zorlu dönem mesajı
Karaha ayrıca, beklentilerin dezenflasyon süreci açısından de risk unsuru olmaya devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ana eğilimde belirgin bir değişiklik yok. Hizmet enflasyonu ilk çeyrekte yükseldikten sonra tekrar düşüş eğilimine girdi.
Zirai don hadisesi işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı. Bu gelişme önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda baskıları artırabilir.
Nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı. Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Beklentiler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor."