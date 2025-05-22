TCMB Başkanı Karahan: Zirai don gıda enflasyonu üzerindeki baskıları artırabilir

Yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıklamak üzere kameralar karşına geçen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, nisan ayında Türkiye genelinde yaşanan zirai donun gıda fiyatları üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

Zirai don gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı

Zirai don hadisesinin işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdığına dikkat çeken Karahan, bu nedenle nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin duraksadığını belirtti.

Gıda enflasyonunda zorlu dönem mesajı

Karaha ayrıca, beklentilerin dezenflasyon süreci açısından de risk unsuru olmaya devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ana eğilimde belirgin bir değişiklik yok. Hizmet enflasyonu ilk çeyrekte yükseldikten sonra tekrar düşüş eğilimine girdi.

Zirai don hadisesi işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı. Bu gelişme önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunda baskıları artırabilir.

Nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı. Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Beklentiler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor."