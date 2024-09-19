TCMB duyurdu: Temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu açığı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2024’e ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları temmuz sonu itibarıyla 348,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yurt dışı yükümlülükleri ise 706,5 milyar dolara yükseldi. UYP açığı, 2023 yılı sonunda 316,2 milyar dolar iken, temmuz sonunda 357,7 milyar dolara ulaştı.

Türkiye’nin rezerv varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,9 artarak 147,8 milyar dolara ulaştı. Diğer yatırımlar yüzde 3,9 artışla 129,1 milyar dolara yükselirken, bankaların efektif ve mevduatları yüzde 6,9 oranında artarak 49,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları yüzde 29 arttı

Yükümlülüklerde doğrudan yatırımlar, piyasa değeri ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle yüzde 15,3 artarak 222 milyar dolar oldu. Portföy yatırımları ise yüzde 29,1 artışla 123,8 milyar dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku, yüzde 33,6 artışla 39,5 milyar dolara çıktı.

Yabancıların TL mevduatı 23,2 milyar dolara ulaştı

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 5,3 azalarak 40,9 milyar dolar olurken, TL mevduatları yüzde 36,4 artışla 23,2 milyar dolara ulaştı. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 10,1 artarak 68,8 milyar dolar oldu.